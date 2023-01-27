سيارات الجيل الثالث تظهر في الدرعية التاريخية لأول مرة

شهد الموسم التاسع من بطولة سباق "إي بي بي إي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية والتي انطلقت امس في الدرعية التاريخية تواجد سيارات الجيل الثالث الجديدة لأول مره في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2014

وتصل مستويات الطاقة للجيل الثالث إلى حدود 350 كيلوواط في التصفيات و300 كيلوواط في السباقات، كما سيتم السماح باستعادة الطاقة على المحورين الأمامي (250 كيلوواط) والخلفي (350 كيلوواط) بحد أقصى يصل إلى 600 كيلوواط.

وصُممت مدخرة الطاقة الجديدة أيضًا لتكون قادرة على التعامل مع "الشحن فائق السرعة" بمعدلات تصل إلى 600 كيلوواط مما يسمح بإعادة الشحن خلال إجراء توقفات الصيانة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتعد السيارات الجديدة الأسرع حتى الآن بسرعة قصوى تزيد عن 322 كم/الساعة.

كما تعد السيارات الحالية أول سيارة لا تحتوي على فرامل هيدروليكية خلفية تقليدية (فرملة كهرومغناطيسية) مع إضافة مجموعة نقل الحركة الأمامية وقدرتها على استعادة الطاقة الحركية.

وحول الاستدامة، تعد مدخرات الطاقة للجيل الثالث من بين الأكثر تقدمًا واستدامة على الإطلاق وتتكون من معادن من مصادر مستدامة بينما ستتم إعادة استخدام خلايا مدخرة الطاقة وإعادة تدويرها في نهاية عمرها الافتراضي.

كما سيتم استخدام الكتان وألياف الكربون المعاد تدويرها في هيكل السيارة لأول مرة في البطولة، وذلك عن طريق استخدام ألياف الكربون المعاد تدويرها من سيارات الجيل الثاني المتقاعدة وتقليل الكمية الإجمالية لألياف الكربون الخام المستخدمة. سيؤدي ذلك إلى تقليل البصمة الكربونية لإنتاج هيكل سيارات الجيل الثالث بنسبة تزيد عن 10%.

ويشكل المطاط الطبيعي والألياف المعاد تدويرها 26% من إطارات الجيل الثالث الجديدة وسيتم إعادة تدوير جميع الإطارات بالكامل بعد كل سباق.