«الثقافة» تعلن جائزة «سيدات ورجال الأعمال» وإدراج المحتوى الثقافي

أعلنت وزارة الثقافة أمس بدء أعمال الدورة الثالثة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث يمكن لعموم الجمهور والمجتمع الثقافي تقديم ترشيحاتهم خلال فترة تستمر حتى الثلاثاء 28 فبراير، قبل الانتقال لمراحل الفرز والتقييم والتحكيم، التي ستنتهي بإعلان الفائزين بالجوائز في الحفل الختامي للمبادرة، الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الدورة الثالثة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" شهدت استحداث جائزة جديدة باسم "جائزة سيدات ورجال الأعمال" لتكريم سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي، وإبراز دورهم في تنمية الإنتاج الثقافي السعودي، سواء برعايتهم للمبدعين والمبدعات، أو تقديم الدعم المادي المباشر وغير المباشر للمبادرات الثقافية، أو المساهمة في بناء أصول ثقافية ووقفها للنفع العام.

وتستهدف الجائزة جميع سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي في المملكة، بهدف تقدير دورهم باعتبارهم جزءا مكملا للجهود، التي تبذلها كيانات المنظومة الثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المساهمات الثقافية لسيدات ورجال الأعمال، وإبرازها للرأي العام، والتأكيد على أهمية مساهماتهم في تنمية الإنتاج الثقافي من أجل بناء منظومة ثقافية حيوية وفعالة.

وأتاحت وزارة الثقافة تقديم الترشيحات لـ12 جائزة من أصل 16 جائزة تقدمها المبادرة، وهي الجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية الفرعية، والمتمثلة في: جائزة المؤسسات الثقافية، وجائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة. فيما ستكون أربع جوائز مقتصرة على تقييم اللجان المختصة، وهي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة التميز الثقافي الدولي، وجائزة سيدات ورجال الأعمال.

من جانب آخر، وقعت وزارة الثقافة في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع شركة دور للضيافة، لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وإدراج المحتوى الثقافي بمختلف أشكاله وقوالبه في الأصول التابعة للشركة بالمملكة، حيث مثل الوزارة في توقيع الاتفاقية حامد فايز، نائب وزير الثقافة، فيما مثل الشركة سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي.

وتضمنت المذكرة عدة مجالات مشتركة للتعاون بين الطرفين، ومن أهمها إدراج المحتوى الثقافي في الأصول والمواقع الخاصة بدور للضيافة، وتطبيق معايير ميثاق الملك سلمان العمراني، ودراسة وبحث سبل التعاون لتطوير وتنفيذ مسابقات وجوائز في العمارة والتصميم، وتضمين التصاميم والمنتجات المحلية للمصممين السعوديين في الفنادق، وبناء واقتناء المجموعات الفنية والمحافظة عليها.

وشملت المذكرة إدراج منتجات ثقافية في الضيافة والمطاعم التابعة للفنادق، ومشاركة البيانات المتعلقة بالأطعمة، مثل بيانات الطهاة السعوديين، وقائمة بالأواني التقليدية المستخدمة بتقديم الأطعمة، والتعاون في تضمين الأطعمة والمشروبات الثقافية التقليدية، وفق الوصفات المناسبة في قوائم الطعام والضيافة بالفنادق، وإدراج تفعيلات عام القهوة السعودية للأصول والمواقع المختارة، إضافة إلى التعاون في إدراج المحتوى الثقافي للتحف والتراث في الأصول التابعة للشركة.