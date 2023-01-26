«إثراء» يعرض مقتنيات أثرية نادرة وقطعا فنية في بينالي الفنون الإسلامية

يحتفي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بسبر أغوار المعرفة والبحث العلمي مع افتتاح بينالي الفنون الإسلامية، حيث يتخذ لنفسه نهجا متنوعا في إعادة تصور العلاقة بين الثقافة والفن والحضارة الإسلامية، وذلك خلال البينالي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، والمقام حاليا في جدة حتى تاريخ 23 نيسان (أبريل) المقبل.

وسيعرض فيلم "على خطى الرسول" لأول مرة خلال البينالي، حيث يتتبع خلاله الدكتور عبدالله القاضي، خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستند الفيلم إلى معرض الهجرة المقام حاليا في إثراء، الذي يسعى إلى توسيع معرفة الناس بالحدث الأهم في التاريخ الإسلامي، الذي انطلق فيه الإسلام ليصبح من الأديان الأوسع انتشارا، وبدوره أفسح المجال لنهوض حضارة عظيمة.

ويرتكز معرض "رحلة الفهم" على إعادة تقييم ثقافة الإسلام المرئية، مع مراعاة دراسة الجمهور السعودي لتقييم طريقة استقباله ومعرفته وتصوراته السابقة في هذا المجال، كما يتضمن المعرض معروضات ثقافية مهمة، مثل: قطعة تاريخية نادرة لكسوة الكعبة، ومصاحف ومخطوطات تاريخية وأثريات أخرى، كما تثري المعرض مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو وتجربتين للواقع الافتراضي، ما يمنح الزوار فرصة تجربة جولة تفاعلية في مسجدين عالميين.

بدوره، تقدم أكاديمية إثراء سلسلة من ورش العمل والدورات المتقدمة لدعم المبدعين وعشاق الفن في تطوير مهاراتهم، مثل: ورشة "استراتيجيات مبتكرة لتطوير المحافظ الفنية"، و"كيف ننظر للفن؟" و"فن التذهيب الإسلامي".

وأوضحت فرح أبو شليح، رئيسة المتحف، أنهم في إثراء، يسعون إلى تحفيز استكشاف المعرفة، وإلهام الإبداع من خلال قوة الأفكار، والخيال، والابتكار، لالتقاط وعرض تراث المملكة الثقافي في البينالي، وتقديم مجموعة متنوعة من الأثريات التاريخية والمعروضات بطرق من شأنها جذب الجمهور العالمي، ورفع مستوى فهمهم للفن الإسلامي.