غدا .. الدرعية التاريخية على موعد مع انطلاق جولات "فورمولا إي"

تشهد الدرعية التاريخية مساء يوم غد الجمعة، انطلاق جولات المحطة الثانية من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي"، والتي تقام في المملكة للمرة الخامسة على التوالي، وعلى مدى يومين تستمر الجولتين الثانية والثالثة في الـ 27 و 28 يناير، تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023)، ضمن منافسات الموسم التاسع من البطولة، التي تعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2022.

ويشارك في سباق "كور الدرعية إي بري 2023" الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، 22 متسابقا، يمثلون 11 فريقاً، من مختلف دول العالم، سيتنافسون على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.495 كم، حيث يعزّز السباق اهتمام المملكة بالطاقة النظيفة، ومواكبة المستقبل نحو بيئةٍ مستدامة، حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، "إن استمرار استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية المتنوعة، هو تأكيد للاهتمام الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا، والدعم غير المسبوق من ولي العهد للقطاع الرياضي، الذي منحنا هذا التميز الكبير ولله الحمد في هذا المجال، كما أن استضافة مثل هذه الأحداث العالمية تُعزز خبرات أبنائنا وبناتنا في إثبات قدرتهم على إدارة وتنظيم جميع البطولات والمناسبات الرياضية الكبرى بكل احترافية، وهو ما جعل وطننا عاصمة لأكبر الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف "لا شك أن سباقات فورمولا إي الدرعية، دائماً ما تحظى بالإثارة والنديّة بين السائقين، وهذا ما يمنحها متابعةً جماهيرية وإعلامية كبرى على المستوى المحلي والعالمي، كما أن إقامتها في جوهرة المملكة "الدرعية"، يعطي السباق طابعاً مختلفاً لما تحمله هذه المنطقة العزيزة علينا من تاريخ وإرث كبير، يصف مملكتنا الحبيبة".

وأقيمت الجولةُ الأولى من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي" في المكسيك، فيما ستحتضن المملكة العربية السعودية، وتحديداً الدرعية، الجولتين الثانية والثالثة، على أن ينتقل السباق بعد ذلك إلى مدينة حيدر آباد بالهند في الجولة الرابعة في شهر فبراير المقبل، وفي الشهر ذاته سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا، على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل، ألمانيا، موناكو، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم "أي بي بي فورمولا إي" في النسخةِ التاسعة.

وسيتنافسُ في هذه النسخة من سباق بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي"، 11 فريقاً يمثلهم 22 متسابقاً، وهي: فريق "جاكوار تي سي إس" الذي يمثله البريطاني سام بيرد، والنيوزيلندي ميتش إيفانز، وفريق "نيسان فورمولا إي" الذي يمثله الفرنسي ساشا فينيستراز ومواطنه نورمان ناتو، إلى جانب فريق "إي بي تي كوبرا" بقيادة السويسري نيكو مولر، والجنوب إفريقي كيفين دان ليند، كما يضم فريق "أفالانش أندريتي فورمولا إي" كلاً من: الألماني آندريه لوتريه والبريطاني جاك دينيس، فيما يمثل فريق "ماهيندرا رايسينغ" البرازيلي لوكاس دي غراسي، والبريطاني أوليفر رولاند، ويدخل فريق "نيوم 333 رايسينغ" تحت قيادة البرازيلي سيرجيو سيتي كامارا، والبريطاني ودان تيكتم.

ويبحث فريق "تاغ هوير فورمولا إي" عن الحصول على مركزٍ متقدمٍ في سباق كور الدرعية إي بري 2023 ، وذلك عبر سائقيه الألماني باسكال ويرلين، والبرتغالي أنتونيو فيليكس داكوستا، كما يطمح فريق "نيوم ماكلارين فورمولا إي" إلى الظفر بهاتين الجولتين، وذلك من خلال ممثليه البريطاني جيك هيغز والألماني رينيه راست، كما يمنّي فريق "دي إس بيسكي" نفسه بالحصول على مرتبةٍ متقدمة، عندما يدخلُ السباق، من خلال سائقيه البلجيكي ستوفيل فاندورن، والفرنسي جان إريك فيرن، فيما يمثّل فريق "مايزاراتي إم إس جي" السويسري إدواردو مورتارا، والألماني ماكسيميليان غونتر، ويدافع عن فريق "إنفيشن رايسينغ" السويسري سيباستيان يويمي، والنيوزيلندي نيك كاسيدي.

ويشكل سباق كور الدرعية إي بري 2023، جزءاً من موسم الدرعية الذي يجمع عدداً من الفعاليات الترفيهية والمناسبات الفنية والموسيقية، فيما تستضيف الدرعية سباق فورمولا إي للمرة الثالثة كسباقٍ "ليلي"، بعد انطلاقته للمرة الأولى عام 2021.

الجدير بالذكر أن النسخة السابقة لفورمولا إي الدرعية 2022م، شهدت استضافة الجولتين الأولى والثانية من الموسم الثامن، حيثُ فاز الهولندي نِك دي فريز سائق فريق "مرسيدس بنز إي كيو" بالجولة الأولى، أما الجولة الثانيةُ فكانت من نصيب السويسري إدواردو مورتارا سائق فريق "روكيت فينتوري ريسينغ – موناكو".