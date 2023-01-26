"تاسي" يواصل صعوده للجلسة السادسة رغم تراجع السيولة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مدفوعة بصعود أسهم البنوك بشكل أساسي ثم الرعاية الصحية، ليواصل السوق المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي رغم تراجع السيولة.

وقاد ارتفاع السوق سهم مصرف الراجحي بعد صعوده 1.4 في المائة، ليسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر الماضي، في حين حد سهم أرامكو السعودية من مكاسب السوق بعد هبوطه 0.6 في المائة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 12 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة عند مستوى 10822 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 3.7 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 125.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 285.9 ألف صفقة، وتركزت السيولة على مصرف الراجحي والبنك الأهلي وكذلك سابك.

إلى ذلك، صعدت أسهم 116 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "الكثيري" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة، مغلقا عند أعلى مستوى منذ اغسطس الماضي.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم "متطورة" 5.6 في المائة، بعد إعلان الشركة الموافقة عن توصية زيادة راس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع 20 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 83 شركة كان "المراعي" في الصدارة بعد تراجع سهمها 3.1 في المائة، مسجلة أكبر هبوط يومي في أربعة أشهر، حيث لا زالت حركة السهم متأثرة بنتائج الأعمال السنوية.