تراجع أرباح أبوظبي الأول 26 % في الربع الرابع

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم ارتفاع صافي أرباحه 7 في المائة في 2022 على الرغم من انخفاض أرباح الربع الرابع 26 في المائة مقابل نفس الفترة من العام السابق. وسجل بنك أبوظبي الأول صافي ربح 13.4 مليار درهم (3.65 مليار دولار) للعام بأكمله، ارتفاعا من 12.5 مليار درهم في 2021. وبلغ صافي ربح الربع الرابع قرابة 2.5 مليار درهم انخفاضا من 3.3 مليار درهم قبل عام.

وبحسب بيانات رفينيتيف، لم يحقق البنك تقديرات المحللين لصافي أرباح في الربع الرابع عند 2.95 مليار درهم. وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة هناء الرستماني إن صافي أرباح العام بأكمله "يحقق معدلا تاريخيا بالنسبة للبنك" بحسب "رويترز".

وأضافت "عكس حجم الأعمال القوي قدرة البنك العالية على تنفيذ الصفقات عبر نماذج أعمالنا المختلفة"، مردفة أن بنك أبوظبي الأول واصل تعزيز وجوده في الأسواق ذات الأولوية، بما في ذلك في مصر من خلال بنك أبوظبي الأول مصر.

