عمومية "أكواباور" تقر زيادة رأس المال إلى 7.32 مليار ريال للتركيز بنمو المشاريع

وافقت الجمعية العمومية لشركة "أكوا باور" على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 0.20 % ليصل إلى 7.32 مليار ريال.

وأوضح الشركة عبر بيان في "تداول" أن الموافقة جاءت على توصية لمجلس الإدارة بمنح سهم مجاني لكل 500 سهم بحيث يكون إجمالي الزيادة 14.6 مليون ريال يتم رسملتها من بند الأرباح المبقاة، مبينة أن هدف الزيادة هو التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الاستراتيجية.

من جهته وافقت الجمعية أيضا على توزيع 329 مليون ريال أرباح عن العام 2023، بواقع 45 هللة للسهم للمقيدين في "إيداع" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على أن يكون 13 مايو المقبل موعدا لبدء توزيع الأرباح.