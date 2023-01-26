احتساب نسبة التذبذب لسهم "المتطورة" على أساس سعر 25.65 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية الشركة السعودية للصناعات المتطورة على زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.65 ريال لهذا اليوم، وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 30/ 01/ 2023.

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية :

1-تمت الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (2,500,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث إن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من خلال مواردها المالية والتسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمسة أعوام كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:

أ‌- يبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة (500,000,000) خمسمائة مليون ريال سعودي وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (600,000,000) ستمائة مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (20%)، ستتم زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي وقدره (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل خمسة أسهم يملكها المساهمين. وتبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم وسيصبح في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة إلى (60,000,000) ستون مليون سهم. حيث تهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتعزيز خطط النمو المستقبلية.

ب‌- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ت‌- تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

ث‌- تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

3- عدم الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالتأسيس.

4-عدم الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة