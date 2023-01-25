"التنمية السياحي" يوقع اتفاقيتي تعاون مع أمانتي الرياض وحائل لاستثمار العقارات في المشاريع

وقَّع صندوق التنمية السياحي - اليوم- اتفاقيتي تعاون مع أمانتي منطقتي الرياض وحائل، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين، لاستثمار الأراضي والعقارات التابعة للأمانتين في المشاريع السياحية النوعية، التي يدعمها الصندوق من خلال تخصيص تلك الأراضي والعقارات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المقام حالياً في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، وبرعايةِ صاحبِ السموِّ الأمير فيصل بن عياف،أمين منطقة الرياض، وقعت الاتفاقية بين أمانة منطقة الرياض وصندوق التنمية السياحي، بحضور رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، ووكيل الاستثمار والتخصيص في أمانة الرياض المهندس سلمان الدهمش.

من جانب آخر، وقعت الاتفاقية بين أمانة منطقة حائل والصندوق بحضور أمين منطقة حائل سلطان بن حامد الزايدي، ورئيس قطاع الأعمال في الصندوق وهدان القاضي.

ووفقا للاتفاقيتين تعمل الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق فيما بينها، بشأن تنفيذ كل طرف مهامه وأدواره، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

ويعمل صندوق التنمية السياحي على تطوير المشاريع السياحية في المملكة، من خلال تقديم البرامج والحلول المتنوعة التمويلية وغير التمويلية للمستثمرين، إلى جانب توفير الفرص الاستثمارية المناسبة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاع السياحي، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وتضطلع الأمانتان بمهام تحقيق تطلعات القطاع البلدي من خلال استثمار العقارات البلدية التابعة لها في المشاريع السياحية النوعية التي يدعمها الصندوق في منطقتي الرياض وحائل.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الصندوق على توفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين والارتقاء بالقطاع السياحي من خلال البرامج والحلول التمويلية المتنوعة، بهدف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تحظى بدعم حكومي لا محدود، وذلك لتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

ويشكل ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" فرصة لجميع المستثمرين من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات، والجهات المشاركة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل.

يشار، إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، يتضمَّن جناحاً خاصاً لصندوق التنمية السياحي، يستعرض من خلاله أبرز البرامج والحلول المقدمة لرواد الأعمال المستثمرين، والمنشآت العاملة في القطاع الراغبة بالدخول فيه؛ وذلك للاستفادة من الفرص النوعية في القطاع السياحي بالمملكة.