"تاسي" يواصل صعوده ويغلق فوق مستوى 10800 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مدفوعة بصعود أسهم المواد الأساسية والرعاية الصحية بشكل أساسي، ليواصل السوق المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وقاد ارتفاع السوق سهم سابك بعد صعوده 1.7 في المائة، ليسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر الماضي، أيضا واصل مصرف الراجحي ارتفاعه للجلسة الخامسة بعدما كسب اليوم 0.4 في المائة.

في حين توقفت سلسلة المكاسب التي حققها سهم أرامكو السعودية ليتراجع 0.3 في المائة مما حد من مكاسب السوق.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 13 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة عند مستوى 10809 نقاط، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 4.1 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 144.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 266.8 ألف صفقة، وتركزت السيولة على سابك ودار الأركان وكذلك أرامكو السعودية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 117 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "مجموعة الحكير" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة، مغلقا عند أعلى مستوى في مايقرب من أربعة أشهر.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم الإنماء طوكيو 9 في المائة، في حين كسبت أسهم العالمية للتأمين ودله الصحية وكذلك الإعادة للتامين 5 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 83 شركة كان "الحفر العربية" في الصدارة بعد تراجع سهمها 2.2 في المائة.