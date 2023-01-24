"تاسي" يصعد للجلسة الرابعة ويغلق قرب مستوى 10800 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية التعاملات اليوم مدفوعة بصعود أسهم الطاقة والبنوك بشكل أساسي، لتواصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

وقاد ارتفاع السوق أسهم أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بعد ارتفاعهما 0.6 و0.8 في المائة.

أسهم معادن وبنك الرياض وكذلك صافولا حدت من مكاسب السوق بعد تراجعهم بنسب تراوحت مابين 0.6 و2 في المائة.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا 30 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة عند مستوى 10795 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 3.6 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 115.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 270 ألف صفقة، وتركزت السيولة على مصرف الراجحي وأرامكو السعودية وكذلك لوبريف.

إلى ذلك، صعدت أسهم 112 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها "الخليجية العامة" بعد صعود سهمها بالحد الأعلى 10 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم تهامة للإعلان 9.1 في المائة، في حين أغلق سهم الحفر العربية عند أعلى مستوى منذ الإدراج بعد صعوده 4.6 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 90 شركات كان "متطورة" في الصدارة بعد تراجع سهمها 3.1 في المائة.