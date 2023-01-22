النصر يهزم الاتفاق ويستعيد الصدارة في الظهور الأول لرونالدو

استعاد النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه الاتفاق في الظهور الأول الرسمي لمهاجمه كريستيانو رونالدو اليوم، بحسب "رويترز".

وأحرز تاليسكا هدف النصر بضربة رأس في الدقيقة 31 ليرفع رصيد فريقه إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدما بنقطة واحدة على الهلال حامل اللقب والذي خاض 15 مباراة.

وانضم رونالدو قائد البرتغال إلى النصر الشهر الحالي لكنه لم يشارك منذ ذلك الحين بسبب إيقافه بعد طرده في آخر مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في إنجلترا.

ونجح النصر في قيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسن أبوبكر إلى بشيكطاش التركي أمس.