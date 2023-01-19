مضارع «وَهَبَ»: يَهَبُ – بفتح الهاء فيهما

كثيرا ما نسمعهم يقولون: "يَهِب" - بكسر الهاء، وهذا غير صحيح، والصواب: ‏‏"يَهَب" مضارع "وَهَبَ" بمعنى أعطى بلا عِوض وكلا الفعلين بفتح الهاء - فهكذا ‏نطقت العرب، كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المختار: ""وَهَبَ" له شيئا يَهَبُ ‏وَهْبا بوزن وَضَعَ يَضَعُ وَضْعا، و"وَهَبا" أيضا بفتح الهاء و"هِبَة" بكسر الهاء"، ‏ونلحظ أنَّ الفعل يتعدَّى إلى الأوَّل باللام، ويؤكد ذلك قوله عزَّ وجل: "يَهَبُ لِمَنْ ‏يَشَاءُ إنَاثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور" الشورى، آية (49) كما نلحظ تعدُّد صور ‏المصدر. ‏

وبعضهم يُجيز تَعَدِّيه بنفسه كقولهم: وَهَبَه مالا، والأول هو الأفصح وقد أكَّده ‏الاستعمال القرآني. ‏ إذَنْ، قُلْ: يَهَب - بفتح الهاء، ولا تقل: يَهِبُ - بكسرها.