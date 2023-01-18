أردوغان: تقديم الانتخابات الرئاسية إلى منتصف مايو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا قد تعيد تحديد موعد الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة، لتكون في مايو بدلا من منتصف يونيو. وتوقع أردوغان في اجتماع حزبي عقد بأنقرة، أن يقول المواطنون مرة أخرى لكتلة المعارضة إنهم قد "ضاقوا ذرعا" من سياساتهم.

وأشار أردوغان إلى أن الـ14 من مايو يعد موعدا محتملا لاجراء الانتخابات، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى النجاح الساحق الذي تم إحرازه في انتخابات عام 1950، بفوز الزعيم السياسي، عدنان مندريس، الذي أشاد به المحافظون الأتراك باعتباره سياسيا نموذجيا أعاد القيم الإسلامية إلى

الحياة العامة. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن تقديم موعد الانتخابات قد تساعد أردوغان، لأنه من المتوقع أن يشارك عدد أقل من أنصاره في يونيو بسبب العطلات المختلفة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى وجود سباق متقارب بين أردوغان وكتلة المعارضة التي تضم ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري العلماني، والذين لم يعلنوا بعد عن مرشحهم الرئاسي. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في البداية في 18 من يونيو، إلا أن أردوغان لم يعلن رسميا عن الموعد المحدد.