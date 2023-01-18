أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم تفاؤل طلب الصين على الوقود

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد - 19 في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 86.44 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:51) بتوقيت جرينتش بعد صعود 1.7 في المائة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 في المائة إلى 80.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4 في المائة أمس الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين 3 في المائة في 2022، متخلفا عن الهدف الرسمي البالغ "نحو 5.5 في المائة" ومسجلا ثاني أسوأ أداء منذ 1976. لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ أعوام بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا. لكن "أوبك" أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز "تدعمت أسعار النفط بالآمال المتزايدة في أن الطلب على الوقود في الصين سينتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن كوفيد - 19". وأضاف "التوقعات المتفائلة لأوبك بشأن الطلب الصيني دعمت أيضا معنويات السوق"، متوقعا مسارا صعوديا هذا الأسبوع.