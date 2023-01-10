مقتل 14 شخصا وإجلاء سكان من كاليفورنيا بعد موجة عواصف شتوية

يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة الثلاثاء على كاليفورنيا حيث أودت العواصف المتعاقبة بحياة 14 شخصًا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق بما فيها مونتيسيتو.

وقال مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم في بيان إن "العواصف الشتوية تسببت بمقتل 14 من سكان كاليفورنيا، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين".

وأضاف "لا تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعيا المواطنين إلى "التنبه واليقظة".

في مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات الاثنين ولا يزال مفقودًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مكتب المسؤول المحلي.

غمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس.

ما زالت المنطقة تتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياحًا شديدة الثلاثاء وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.

أمرت السلطات بإجلاء منطقة مونتيسيتو الساحلية شمال لوس أنجليس التي يقيم فيها المشاهير أمثال الممثلة جنيفر أنيستون ومقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري.

يتوقع أن تهطل أمطار على المنطقة تصل إلى 20 سنتيمترا خلال 24 ساعة على تلال مشبعة بالمياه التي تهطل منذ أيام، الأمر الذي سيزيد من خطورة حدوث انزلاقات للتربة في المدينة المحاطة بالجبال التي أتى عليها حريق قبل خمس سنوات.

قبل خمس سنوات تسببت الوحول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمقتل 23 شخصًا في المدينة.