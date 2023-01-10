لحمايتك من الأمراض المزمنة .. اعتن بحديقتك

خرجت دراسة حديثة بأن الاعتناء بالحدائق يجعل الشخص يبذل المزيد من المجهود البدني ويتناول كميات أكبر من الأطعمة الصحية، ما يقلل بدوره احتمالات الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة، ويساعد على خفض معدلات التوتر والقلق بشكل ملموس.

وبحسب "الألمانية"، قالت جيل ليت أستاذ العلوم البيئية في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية إن "هذه النتائج تقدم دلائل ملموسة على أن هواية الاعتناء بالحدائق تضطلع بدور مهم في منع الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة، واضطرابات الصحة النفسية".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "أينما تذهب، تجد الناس يقولون إن الاعتناء بالحدائق يجعلهم يشعرون أنهم أفضل حالا".

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "لانسيت بلانيتاري هيلث"، قامت الباحثة بتقسيم 291 متطوعا تبلغ أعمارهم 41 عاما في المتوسط ولم يسبق لهم القيام بأي أعمال تتعلق بالاعتناء بالحدائق إلى مجموعتين، مجموعة تمارس أنشطة الاعتناء بالحديقة والأخرى لا تمارس أي نشاط مطلقا، وخلال فترة الدراسة كانت تجرى بعض الاختبارات للصحة الجسمانية والنفسية، وتبين من الدراسة أن الأشخاص الممارسين للأنشطة يأكلون كميات أكبر من الألياف الغذائية بما يمثل زيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما تراجع شعورهم بالقلق والتوتر.