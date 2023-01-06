تخفيض قياسي لأسعار سيارات "تسلا" في الصين .. 43 %

أجرت شركة تسلا الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية اليوم المزيد من التخفيضات على أسعار سياراتها من طرازي "3" و"واي" في الصين، في الوقت الذي تطرح فيه الشركة طرازها الأحدث من "اس" و(إكس).

ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة في الصين، تم خفض السعر المبدئي للسيارة الرياضية، متعدده الأغراض، المصنعة محليا، طراز "واي" إلى 259900 يوان (37875 دولار) من 288900 يوان،حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ويعد ذلك انخفاضا قياسيا بالنسبة للصين، حيث إن هذا السعر أقل بنسبة 43 في المائة من السعر المبدئي البالغ 65900 المسجل على موقع شركة تسلا في الولايات المتحدة. وانخفض سعر الطراز "3" إلى 229900 يوان من 265900 يوان ، وهذا السعر أقل بنحو 30 في المائة مما في الولايات المتحدة.

كان عدد السيارات التي سلمها مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مدينة شنغهاي الصينية تراجع خلال الشهر الماضي، بعد وصول العدد إلى مستوى قياسي خلال نوفمبر السابق عليه.

ونقلت "بلومبيرج" عن البيانات الأولية الصادرة عن رابطة صناعة سيارت الركوب الصينية القول إن تسلا سلمت خلال ديسمبر الماضي 55796 سيارة فقط من مصنع شنغهاي وهو بالكاد نصف العدد الذي سلمته في الشهر السابق عليه. ولم تكشف الرابطة عن عدد السيارات التي تم توجيهها للسوق المحلية أوتلك التي تم تصديرها.

ووصل إجمالي عدد السيارات التي أنتجتها تسلا في الصين خلال العام الماضي إلى 710865 سيارة بما يمثل حوالي 54 في المائة من إجمالي مبيعاتها العالمية التي بلغت 1.31 مليون سيارة.

وارتفعت تسليمات تسلا على مستوى العالم خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة وهو ما يقل عن متوسط معدل نمو التسليمات السنوي والذي كان 50 في لمائة خلال الأعوام السابقة.