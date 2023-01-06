إيجالو يقترب من تاليسكا

زاحم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، نظيره البرازيلي أندرسن تاليسكا على صدارة الهدافين، بعد أن قلص الفارق بينهما إلى هدف وحيد بهدفه في شباك الاتحاد 1 / 0، أمس في استهلالية الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.وتمسك تاليسكا بصدارة الهدافين برصيد (9 أهداف)، رغم غيابه عن التسجيل أمام الخليج 1/ 0 في الجولة الماضية، والفرصة أمامه اليوم لتوسيع الفارق أمام الطائي، بينما زاد إيجالو أهدافه إلى (8 أهداف)، بفارق هدف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الذي غاب عن التسجيل أمام الأزرق وتوقف عند (7 أهداف)، متساويا مع البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب الذي سجل هدفا في شباك الوحدة 1/ 2، ليفك ارتباطه مع النيجيري توني نواكيمي من الفيحاء الذي أصبح رابعا بـ"6 أهداف"، يأتي بعدهم فراس البريكان من الفتح، وكريستيان جواتشا من الشباب، ولويس جوستافو، والكاميروني فينست أبوبكر من النصر، وموسى ماريجا من الهلال، وسعد بقير من أبها برصيد "4 أهداف".