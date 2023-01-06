رونالدو: سأكون جزءا من الجيل الجديد

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر لكرة القدم، اعتزازه بارتداء شعار الأصفر بعد أن وقع معه عقدا يمتد حتى 2025، مؤكدا أنه حضر إلى الرياض للاستمتاع والفوز من أجل النصر.

وقال رونالدو في أول لقاء عبر الحساب الرسمي للنصر على "تويتر"، موقع التواصل الاجتماعي، "بكل تأكيد أشعر بشعور رائع أن أكون هنا، وتمثيل نادي النصر يعد شرفا لي، وأنا متطلع لجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي".

وأضاف "سعيد جدا بأن أكون هنا.. الأهم هو الحاضر والاستمتاع، والفوز من أجل النادي".

وشدد رونالدو على حرصه الكبير على المساعدة على تطور الكرة السعودية لأنها "تستحق ذلك"، مضيفا "أنا هنا لأكون جزءا من الجيل الجديد".

وكشف النجم البرتغالي، أنه وافق على عرض النصر بسبب قوة الدوري السعودي، ووجود لاعبين من طراز عال، وقال "الدوري السعودي إمكاناته كبيرة جدا، ولاعبوه من الطراز العالي، ويعد قويا جدا وتنافسيا بشكل كبير، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".

إلى ذلك، تلقت إدارة مسلي آل معمر البطاقة الدولية للنجم البرتغالي، لقيده في كشوف فريقها بعد أن تسلم شهادة الكفاءة المالية، حيث تركت الخيار للمدرب الفرنسي رودي جارسيا للمفاضلة بين الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأقرب الأخير للاستغناء عنه.