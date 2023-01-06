تذاكر «خليجي 25» بـ 200 دولار

أجرت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج الـ 25 تعديلا على موعد افتتاح الدورة اليوم في البصرة، ليكون الساعة 5:45 مساء، على أن تكون مباراة العراق وعمان عند السابعة مساء، ولقاء السعودية واليمن في 9.45 ليلا.وتفتتح اليوم "خليجي 25" وتستمر فعالياتها حتى الـ 19 من يناير الجاري، وبمشاركة ثمانية منتخبات.ونفدت تذاكر حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين المضيف العراقي ونظيره العماني بعد ساعات من طرحها بسبب الإقبال الكبير على التذاكر، حيث تسبب ذلك في ظهور سوق سوداء وتجاوز سعرها لأكثر من 200 دولار.وأوضح جلال جاسم عضو اللجنة التنظيمية "نفدت التذاكر قبل يومين تقريبا من موعد حفل الافتتاح، ونجح الأمن الوطني في القضاء على بيع التذاكر في السوق السوداء، هناك محاولات فردية لبعض الأشخاص".وأضاف "التذاكر الخاصة بالمباريات الأخرى للبطولة سيتم طرحها في الموقع الإلكتروني أو منافذ البيع".إلى ذلك، ستكون تقنية الفيديو الـ VAR موجودة في مباريات "خليجي 25" بمشاركة 43 حكما خليجيا، عربيا، وأجنبيا، وفقا لعدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي.وقال لـ"الاقتصادية" درجال "تم تجهيز جميع ملاعب الدورة بكل المستلزمات المطلوبة، أهمها تقنية الـ VAR، حيث أنجزنا كل الاستعدادات، وحريصون على إنجاح البطولة بتطبيق جميع المعايير الفنية والتنظيمية الدولية".