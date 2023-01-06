تأخير نصف نهائي كأس السوبر يوما

عدل الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، على أن يلعب النهائي في وقته المحدد مسبقا في 29 من كانون الثاني (يناير) الجاري.وحدد اتحاد القدم السعودي 26 من الشهر الجاري موعدا لمباراتي نصف النهائي بدلا من الـ25 من الشهر ذاته، وقال في بيان عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن تغيير مواعيد نصف نهائي بطولة السوبر جاء بناء على تعديل مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.وينطلق المربع الذهبي لكأس السوبر السعودي، الخميس 26 يناير، بلقاء الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يعقبه لقاء النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي.ويجمع كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه، وبطل دوري روشن السعودي للمحترفين، ووصيفه.وكان الهلال قد توج بلقب النسخة الماضية إثر فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح 4/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.كما أعلنت لجنة المسابقات، جدول ومواعيد مباريات الجولات من 19 إلى 23 من الدور الثاني، إضافة إلى تعديل عدد من مباريات الدور الأول من دوري روشن السعودي، بسبب تعديل موعد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا.وأكدت أنه في حال تأهل الهلال إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، فإنه سيتم تأجيل مباراة الجولة الـ16 لتقام 1 أبريل المقبل، وفي حال تأهل الهلال أو الشباب إلى نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تقديم الجولة الـ24 لتاريخ 14 من الشهر ذاته، والجولة الـ 25 ليوم 18 من الشهر نفسه، فيما سيتم الإعلان عن باقي مواعيد وأوقات إقامة مباريات الجولات من الـ24 إلى الـ30 بعد نهاية دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.فيما ستلعب مباريات دور ربع النهائي من كأس الملك يومي 13 و14 مارس، حيث يلعب أبها مع الاتحاد، الوحدة مع الباطن، النصر مع أبها، والهلال مع الفتح.