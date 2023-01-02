كل شيء يلمسه رونالدو يتحول إلى ذهب .. القميص الأعلى مبيعا

اكتسح قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر لكرة القدم، قائمة الطلبات في متاجر النادي، والمتاجر الرياضية التي توفر قمصان الأندية السعودية، بعد إعلان التوقيع معه السبت الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وباعات المتاجر المتنوعة وفق إحصائيات غير رسمة أكثر من 200 ألف قميصا وبألوان مختلفة خلال 48 ساعة الأولى، يشترط فيها أن تحمل الرقم 7، ما تسبب في نفاذها من أغلب المتاجر، حيث تتراوح الأسعار من 119 إلى 300 ريالا، بخلاف 115 ريالا لطباعة الاسم والرقم.

ولم ترتبط ظاهرة هوس شراء قمصان للاعب في العالم كما ارتبطت مع "صاروخ ماديرا" خلال عمليات انتقاله الثلاثة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في يونيو عام 2010 أن قيمة مبيعات قميص رونالدو مع ريال مدريد الإسباني تجاوزت الـ 100 مليون يورو، عوض جزئيا بها قيمة انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي بلغت 94 مليون يورو.

وزادت "عائدات بيع قمصان الأسطورة البرتغالي قاربت من 100 مليون يورو، وذلك قبل انتهاء الموسم الاول، وبلغ عدد مبيعاتها 1.2 مليون قميصا".

كما حقق يوفنتوس الإيطالي أرباحا كبيرة من عائدات بيع قمصان السيدة العجوز التي تحمل اسم النجم البرتغالي فقط، ووضع موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير عام 2018، "البيانكونيري" في قائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان، وأصبح قميص "الدون" مع السيدة العجوز الأعلى مبيعا للاعب واحد في تاريخ كرة القدم، وقدرت أرباحها بـ 58 مليون يورو، وهي تقريبا نصف قيمة ما دفعه الفريق لشراء النجم البرتغالي بعد موسم ونصف الموسم من التعاقد معه.

وأضافت "كل شيء يلمسه رونالدو يحوله إلى ذهب، حيث باع يوفنتوس 1.315 مليون قميص، وساعده هذا الأمر على احتلال المركز العاشر بقائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان".

ولم تكن عودة رونالدو لنادي الأصلي في مانشستر بأقل أهمية من سابقاتها، حيث بلغت مبيعات القميص 200 مليون يورو، وذلك خلال ثمانية أيام فقط بعد بدء بيعه في المتاجر الرسمية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" مطلع العام الماضي بات قميص "الدون" الأكثر مبيعا مقارنة بأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصل مانشستر يونايتد على أرباح بلغت 13.1 مليون جنيه استرليني من مبيعات قميص رونالدو، ما يتخطى قيمة انتقال اللاعب من يوفنتوس إلى الشياطين الحمر "12.9 مليون استرليني".