«الآسيوي»: 3 مواعيد لتسجيل قوائم دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيبدأ في استقبال القوائم النهائية للفرق المشاركة في نسخة 2023 من دوري أبطال آسيا عبر ثلاث نوافد، الأولى قبل 15 يوما من أول مباراة للفرق المشاركة في الأدوار الإقصائية والأدوار التمهيدية، 30 يوما قبل أول مباراة للفرق المشاركة في دور المجموعات، و15 يوما قبل أول مباراة للفرق المشاركة في أدوار خروج المغلوب.

وتعد نسخة 2023 هي النسخة الـ 42 في تاريخ البطولة، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، والنسخة الـ 21 تحت المسمى دوري أبطال آسيا الحالي، حيث ستكون مقاعد الفرق السعودية فيها ثلاثة فرق في دوري المجموعات، وفريق في الأدوار الإقصائية.

وشدد الاتحاد الآسيوي على أن أي ناد يخفق في التسجيل في نظام التسجيل الإلكتروني AFCAS في المواعيد المحددة أو لا يلتزم بإرسال كل المستندات المطلوبة يعد منسحبا، وتطبق عليه أنظمة ولوائح الفرق المنسحبة، وقال "يجب على كل ناد مشارك إرسال قائمة مكونة بحد أدنى 18 لاعبا، و35 لاعبا كحد أقصى من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وستة لاعبين أجانب".

وأضاف "إذا فشل أي ناد في تسجيل 18 لاعبا يعد منسحبا من المسابقة، وتطبق عليه لائحة المسابقة الخاصة بالانسحاب".

وسمح الاتحاد الآسيوي للأندية باستخدام أرقام للقمصان من 1 إلى 99 على أن يكون القميص رقم واحد لأحد الحراس الثلاثة.

كما سمح الاتحاد الآسيوي تسجيل 20 مسؤولا كحد أعلى، من بينهم: مسؤول الأمن والسلامة، المسؤول الإعلامي، الطبيب، مدرب الفريق، مساعد مدرب الفريق، مدرب حراس المرمى للفريق، ومدرب اللياقة البدنية للفريق الأول، وقال "يمكن أن يجلس ما يصل إلى 11 مسؤولا مشاركا على مقعد الفريق في كل مباراة".