رونالدو .. السقف الأعلى 120 مليون يورو

يحتل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الـ389 عالميا في قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية، متساويا مع 80 لاعبا في قائمة 2022 وبقيمة 20 مليون يورو، بعد تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" الألماني العالمي والمختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية التي أجريت منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأعلن نادي النصر السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي رسميا حتى صيف 2025.

وخاض رونالدو (37 عاما) رحلة طويلة مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية سواء مع المنتخب البرتغالي (196 مباراة سجل خلالها 118 هدفا)، والأندية التي لعب لها بداية من لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وعودته من جديد لمانشستر يونايتد (949 مباراة فيها 701 هدف)، حقق فيها 34 لقبا جماعيا و125 لقبا فرديا، حيث سيكون النصر محطته الاحترافية الخامسة.

وسجل انتقال رونالدو لريال مدريد في 2009 اسمه كصاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، لستة أعوام مقابل 130 مليون دولار (93 مليون يورو).

وتفاوتت القيمة السوقية لـ"صاروخ ماديرا" من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2004 حتى نوفمبر الماضي، حيث بدأت بـ18 مليون يورو، وسجلت في أكتوبر عام 2014 بقميص ريال مدريد القيمة الأغلى والأعلى بـ120 مليون يورو (قبل 55 شهرا، 239 أسبوعا ويومين، 1675 يوما) حتى وصلت لـ20 مليونا في الوقت الحالي.

يذكر أن القيمة السوقية لرونالدو لم تتجاوز السقف الأعلى (120 مليون يورو) حيث وصل لها ثلاث مرات، في أكتوبر 2014، حزيران (يونيو) 2015، ويونيو 2018 وكلها بقمص ريال مدريد.