الهلال ينزف بـ «التعادلات»

فيما شدد فريق النصر لكرة القدم، قبضته على صدارة دوري روشن السعودي في جولته الـ11، بفوزه على مضيفه الخليج 1/ 0، تعثر الهلال بالتعادل مع ضمك 2/2، وتغلب الاتحاد على أبها 2 /1، التعاون على الرائد في ديربي القصيم 3 /2، ومزق الطائي شباك الباطن 4 /0.

ورفع النصر رصيده إلى (26 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن الشباب (25 نقطة) وله مؤجلة أمام الاتحاد (24 نقطة)، التعاون (23 نقطة)، الهلال (22 نقطة)، ضمك والطائي (18 نقطة)، وتوقف رصيد أبها (16 نقطة)، الرائد (12 نقطة)، والباطن (نقطة واحدة).

وأزاح النصر نظيره الشباب عن الصدارة التي جلس عليها مؤقتا، من أول خمس دقائق بعد أن سجل هدفا في شباك الخليج بتوقيع الكاميروني فينسيت أبو بكر (5).

وحقق الاتحاد انتصاره الثالث تواليا بعد الوحدة 1 /0، والتعاون 3/ 0، على حساب نظيره أبها، بهدفين عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله (21)، والبرازيلي رومارينيو (50)، مقابل هدف بواسطة صالح العمري (73).

وحسم التعاون ديربي بريدة لصالحه بثلاثية في شباك الرائد، عن طريق البارجواني كاكو (5)، قبل أن يضيف البرازيلي نالدو الهدف الثاني (40)، والكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثالث (84)، مقابل هدفين جاءا عن طريق جوليو تافاريس (45)، ومحمد فوزير في (94 من ركلة جزاء).

وقنع الهلال بالتعادل الرابع خلال 11 جولة، والثاني بعد تعادله الأخير مع النصر 2/2، وخسر نقطتين أمام ضمك رغم تقدمه بهدفين عبر النيجيري أوديون إيجالو (38)، والأرجنتيني لوسيانو فيتو (50)، ولكنه استقبل هدفين عبر عبدالإله الشمري (75)، وعبدالعزيز الشهراني (91).

وأخذ الطائي نصيبه من الباطن مستعيدا ذاكرة الانتصارات بعد ثلاث خسائر أمام الهلال 2 /3، أبها والفيحاء بنتيجة واحدة 1 /2، واكتسحه برباعية البرازيلي دينير جوميز "4"، والغيني ألفا سيميدو (53)، الكنجولي جي مبينزا (56)، والجزائري أمير سعيود (66).