ربيع ناوان يجذب أهالي وزوار الباحة

جذبت الكثبان الرملية بمركز ناوان في تهامة الباحة، أهالي المنطقة لزيارتها والاستمتاع بأجوائها المعتدلة وطبيعتها الساحلية الخلابة، حيث تمتاز برمالها الصفراء، حيث يقضي مرتادوها أجمل أوقاتهم في أجواء عائلية وشبابية لا تخلو من إعداد القهوة والشاي وتجهيز الوجبات الغذائية، ويقضي زوار المنطقة في مثل هذا الوقت من كل عام، إجازتهم في القطاع التهامي وسط السهول المنبسطة والمواقع البرية الغنية بطبيعتها الرائعة والجذابة.

وتشهد محافظات القطاع التهامي خاصة المخواة، إقبالا متزايدا من سكان السراة الباحثين عن الدفء، في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي، وبين أحضان الرمال الذهبية تستقر الوجهة ويفضل الكثيرون قمة "الطعوس" في صورة تجمع بين المتعة والمغامرة طابعها المشاركة الجماعية سواء في إعداد الجلسة أو الأنشطة الترفيهية، يسبقها تجهيزات اعتاد عليها رواد المواقع الصحراوية من حيث نوع السيارات المزودة بالمستلزمات الضرورية.