مونديال قطر يشهد استخدام أول عبوات مياه ومشروبات قابلة للتدوير

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة كوكاكولا الشرق الأوسط، أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" التي تختتم منافساتها غدا الأحد، تشهد استخدام أول عبوات مياه ومشروبات غازية قابلة للتدوير بالكامل، في المواقع الرسمية للبطولة، بما في ذلك الاستادات، ومناطق المشجعين في أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة العليا لاستضافة بطولة دون نفايات بلاستيكية. ويتماشى إصدار واستخدام أول عبوات مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات بنسبة 100% خلال المونديال، وتعد تجربة كوكاكولا لهذا النوع من العبوات أول ظهور لمنتجاتها المصنعة محلياً، وهي عبوات مصنوعة من مادة قابلة للتدوير بالكامل، حيث تتوفر عبوات كوكاكولا وسبرايت وفانتا بسعة 350 مل، بالإضافة إلى مياه أروى سعة 500 مل.

وقالت المهندسة بدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة العليا :"شهدت جهودنا للحد من استخدام البلاستيك العديد من المبادرات من بينها برنامج (موجة وحدة)، ويأتي الإصدار التجريبي من عبوات كوكاكولا الجديدة للتقليل من تأثير المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، ما يتماشى مع سعينا المتواصل لترك إرث مستدام لكأس العالم قطر 2022.

من جانبه، قال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكاكولا الشرق الأوسط: "تمثل هذه التجربة علامة فارقة لأعمالنا في المنطقة، وهي خطوة مهمة نحو عالم خال من النفايات، وضمن خططنا الرامية لجمع وإعادة تدوير جميع العبوات المستخدمة بحلول العام .2030 كما يأتي هذا المشروع التجريبي كجزء من مراحل مقبلة تهدف شركتنا من خلالها إلى مواصلة دعم مشاريع جمع النفايات وتدويرها، وتقليل تأثيرنا على البيئة من خلال الشراكات والمبادرات المحلية".

