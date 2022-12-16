فرنسا تتجه إلى رفع قيود تأشيرات الدخول عن مواطني المغرب

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم أن بلادها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني المغرب، وذلك في علامة على تحسن العلاقات بين الدولتين بعد توتر دام أكثر من عام بين باريس والرباط، بحسب "رويترز".

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بعد محادثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط "اتخذنا تدابير مع شركائنا في المغرب لإعادة العلاقات القنصلية".

وفي العام الماضي، أعلنت فرنسا، تحت ضغط الرأي العام للعمل على الحد من الهجرة غير المشروعة، أنها ستقلل عدد تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس بسبب رفض الدول الثلاث استعادة مواطنيها الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت فرنسا قد حصلت على أي شيء في المقابل من المغرب. وقال بوريطة إن فرنسا اتخذت قرارا من جانب واحد بإلغاء القيود بعد ما وصفه بأنه قرار من جانب واحد أيضا بفرضها.

وتتمتع فرنسا بصفة عامة بعلاقات أكثر دفئا مع المغرب مقارنة بعلاقاتها مع الجزائر.

لكن العلاقات تدهورت بعدما قالت تقارير إعلامية في صيف 2021 إن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على قائمة مغربية لأهداف محتملة للتجسسس باستخدام برنامج بيجاسوس. ونفى المغرب امتلاكه لبرنامج بيجاسوس.

ويأتي تحسن العلاقات بعد يومين من مباراة فرنسا والمغرب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفازت فرنسا بالمباراة التي سلطت الضوء على مدى امتداد الروابط بين البلدين ومواطنيهما مزدوجي الجنسية.