وفاة حارس أمن في استاد لوسيل جراء سقوط خطير

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم الأربعاء أن أحد حراس الأمن في استاد لوسيل الذي يستضيف مباريات في كأس العالم لكرة القدم في قطر توفي أمس الثلاثاء بعد حادث سقوط خطير أثناء تأدية مهام عمله.

وذكر البيان أن جون نجاو كيبو تعرض للحادث في العاشر من ديسمبر كانون الأول وهرعت الفرق الطبية على الفور لمكان الحادث وقدمت الإسعافات الطارئة قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى حمد الطبي.

وقال البيان "يؤسفنا أن نعلن أنه على الرغم من جهود الفريق الطبي، توفي حارس الأمن في المستشفى يوم الثلاثاء 13 ديسمبر بعد أن ظل في وحدة العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف "تم إبلاغ أقاربه. ونتقدم بخالص تعازينا لأسرته وزملائه وأصدقائه لهذا المصاب الأليم".

وقال المنظمون إنهم يحققون في ملابسات الحادث وسيقدمون المزيد من المعلومات في انتظار نتيجة التحقيق.

وتابع البيان "سنضمن أيضا حصول عائلته على جميع المستحقات".

وفي الأسبوع الماضي قال مسؤولون إن قطر فتحت تحقيقا في وفاة فلبيني بعد تقارير تفيد بوفاة الرجل أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم.