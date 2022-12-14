"تاسي" يقلص مكاسبه عند الإغلاق مع تراجع أسهم البنوك

قلصت الأسهم السعودية مكاسبها بنهاية جلسة اليوم متأثرة بتراجع قطاع البنوك، ليغلق المؤشر العام بمكاسب 27 نقطة بعد بلوغها 165 نقطة مطلع التعاملات.

وقاد قطاع الطاقة مكاسب السوق بعد صعوده 1 في المائة، بقيادة أرامكو السعودية الذي سجل مكاسب للجلسة الثانية.

وشهدت أسهم البنك العربي وبنك الرياض وكذلك البنك الفرنسي ارتفاعات تراوحت ما بين 2 و5 في المائة، وكانوا داعمين لحركة السوق، بينما ضغطت أسهم الراجحي والبلاد والأهلي على تعاملات اليوم بعدما محت تلك الأسهم مكاسبها وتحولها للون الأحمر، حين تراجعت بنسب 0.9 و5 و1 في المائة على الترتيب.

وأغلق المؤشر العام بنهاية التعاملات مرتفعا بما يعادل 0.3 في المائة عند مستوى 10248 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات نحو 5.2 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 347.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 409.7 ألف صفقة، وتركزت السيولة على الوافد الجديد سهم "أمريكانا" تلاه مصرف الراجحي وسهم مرافق.

إلى ذلك، صعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم المواساة بعد صعوده 6.9 في المائة، تلاه سهم كيان المرتفع 6.6 في المائة.

كذلك حققت أسهم الحفر العربية سلوشنز وكذلك مجموعة تداول مكاسب تجاوزت 6 في المائة، أيضا صعد سهم سليمان الحبيب 5 في المائة متجها صوب أعلى مستوى له منذ الإدراج.

في المقابل، هبطت أسهم 70 شركة كانت "الإنماء طوكيو مارين" في الصدارة بعد هبوط سهمها بالحد الأدنى 10 في المائة مسجله أدنى إغلاق منذ منتصف 2020.