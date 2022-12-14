الجعيد: سلامة الفرسان والجياد أولوية لدى مصمم الحواجز

سيكون المصمم السعودي سمير الجعيد مع زملائه المصممين السعوديين للإيطالي الخبير يوليانو فيزاني أفضل مصممي مسارات قفز الحواجز في العالم متواجد في النسخة الثانية على التوالي في بطولات "قفز السعودية" عندما تنطلق غدا فعاليات الأسبوع الثاني والأخير من النسخة الثانية في البطولة.

وكشف الجعيد أنهم جهزوا أكثر من 35 حاجزا لمقر "قفز السعودية" بالجنادرية، وقرابة 30 كورس لمنافسات الخمس نجوم، وقال "احتجنا وقتا طويلا لتنفيذ كل الأمور المطلوبة، نضع في الاعتبار وضع نهاية الشوط وكذلك الحواجز الأكبر والأبرز في مواقع الأقرب للجماهير الحاضرة في المدرج لتكون مشاهدتهم ممتعة، ضيوف البطولة وأيضا وسائل الإعلام والنقل التلفزيوني".

وزاد "بالنسبة للحواجز تم تصميم وتنفيذ حواجز تظهر للمرة الأولى، تم فيها أولا سلامة الفرسان والجياد، منها من تحمل رسالة وطنية أو لجهة منظمة ورعاية مثل الأرت السعودية في الفروسية وقفز الحواجز، الدرعية والتراث النجدي، بوابات الرياض القديمة، وأيضا المصمك، إضافة لشعارات وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، وأيضا اتحاد الفروسية".

وعن المسارات "الكورسات" قال الجعيد "تم تصميم أكثر من 30 تصميما، سيتم اختيارها حسب قوة المنافسة والمشاركين، تم وضع سلامة الفرسان والجياد في المقام الأول وتم وضع خطة بديلة تحسبا للظروف المناخية وغيرها".

وتطرق الجعيد لألوان الحواجز، وقال "عندنا تزيد الألوان وتكثر الأشكال تصعب من تركيز الفارس، وعندما تقل الأوان والأشكال أو تكون بلون واحد تصعب على الجياد، لذلك نختار الوسط، إما بخصوص المسافات، نضع في المقام الأول سلامة الفرسان والجياد، لذلك المسافات بين الحواجز تكون مدروسة بشكل جيد".

وقدم الجعيد شكره للاتحاد السعودي للفروسية ورئيس الاتحاد، وقال "من القلب شكرا لهم، تم دعمي وأنا فارس، ودعمي الآن وأنا في مجال تصميم مسار الحواجز "الكورس"، وذلك يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى لسمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله".

وزاد "تشرفت أن أكون واحدا من منظمي هذه التظاهرة الكبيرة، فخور أني متواجدا فيها خاصة أنها في بلدي، مثلي مثل أي مواطن يتمنى نجاح أي فعالية في بلاده".