ادوينا توبز تقيم ورشة تدريبية لفرسان "قفز السعودية"

أقامت الفارسة الأسترالية ادوينا توبز إحدى الفارسات المصنفات عالميا، والمشاركة في بطولة "قفز السعودية" ورشتين تدريبيتين في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية الثلاثاء الماضي (13 من ديسمبر) الجاري، تهدف إلى تطوير المواهب السعودية الشابة من الفرسان والفارسات وتعزيز حضورهم عالميا من خلال اكتساب المهارات المهمة والتقنيات في مجال رياضة قفز الحواجز.

وتعد الأسترالية توبز أول أسترالية توجد في المراكز العشرة الأولى في ألعاب الفروسية العالمية، وأكثر فرسان أستراليا تتويجا بالألقاب، وأول فارسة أسترالية تجني جائزة بأكثر من مليون يورو من خلال جولة الأبطال العالمية.

الجدير ذكره أن ادوينا توبز سبق وأن توجت في النسخة الأولى من "قفز السعودية" الموسم الماضي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة (4 نجوم) بعد منافسة مع أكثر من 35 فارسا وفارسة.