الذهب يتراجع مع صدور بيانات قوية للوظائف الأمريكية والفضة تهبط 1.7%

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1 في المائة اليوم بعدما عزز تقرير عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وأدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1697.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1305 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 2.2 في المائة هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 1705.10 دولار للأوقية.

وبحسب "رويترز"، قال تاي وونج، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك "تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر...إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 20.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 926.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2255.60 دولار للأوقية.