منح جائزة نوبل للكيمياء لـ 3 باحثين .. أحدهم خامس شخص يفوز بها مرتين

فاز الدنماركي مورتن ميلدال والأمريكية كارولين بيرتوتزي ومواطنها باري شاربلس الأربعاء بنوبل الكيمياء مناصفة، وحقق شاربلس بذلك الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة لابتكارهم "الكيمياء النقرية" و"الكيمياء المتعامدة البيولوجية". وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.