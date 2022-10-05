بسبب إضراب الطيارين .. ألمانيا تتوقع إلغاء نصف رحلات "يورو وينجز"

من المتوقع أن يتم إلغاء حوالي نصف جميع الرحلات المجدولة في ألمانيا لشركة "يورو وينجز" التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران غدا مع بدء الطيارين إضرابا لمدة يوم واحد للضغط على مطالبهم بساعات عمل أقصر وأوقات راحة أطول.

وذكرت "يورو وينجز" أنها ستبذل قصارى جهدها لتقليل تأثيرات الإضراب على الركاب، مضيفة أنه من المقرر إبلاغ الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الإضراب بخيارات نقل بديلة بحلول ظهر اليوم على أقصى تقدير.

وقالت الشركة اليوم إن رحلاتها الألمانية هي الوحيدة التي ستتأثر بالإضراب، وليس رحلاتها الأوروبية.

وبحسب "الألمانية"، تفترض الشركة أنها ستكون قادرة خلال الإضراب على تشغيل نصف جدول رحلاتها المعتاد.

وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" ذكرت أمس الثلاثاء أن المحادثات الرامية إلى اتفاق عمل جماعي في شركة الطيران منخفض التكلفة انهارت.

وأضافت النقابة: "إن 10 جولات من المفاوضات لم تؤد إلى تقارب يذكر، كما أن اثنتين من هذه الجولات أعطت اشارات واضحة بشأن التصويت على إضراب ".

وأنهت نقابة "كوكبيت" و"لوفتهانزا" خلافا طويلا الشهر الماضي برفع رواتب الطيارين بنسبة كبيرة. وقال كاي دوفي كبير موظفي "يورو وينجز" أمس إن النقابة تطلب 14 يوما إضافيا في الإجازات سنويا وخفض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار خمس ساعات، برغم زيادة مرتين مقررة للرواتب بأكثر من 10 في المائة كثيرا خلال الشهور الأربعة المقبلة.