زلزال يضرب شمال غرب إيران ويخلف 500 إصابة

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في زلزال بقوة 5.4 درجات وقع اليوم في شمال غرب إيران.

وقال محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون الرسمي إن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الزلزال وارتداداته "دمر 50 منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة"، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية إن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.