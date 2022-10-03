السعودية تستضيف مؤتمر البترول العالمي في 2026

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر البترول العالمي، قبول ترشح السعودية لاستضافة وتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له بنسخته الـ 25 في الرياض لعام 2026، وذلك على هامش مؤتمر الشباب، الذي ينظمه مجلس البترول العالمي، بمدينة ألماتى في كازاخستان، وحظيت المملكة بدعم دولي كبير إثر تقديم وزارة الطاقة مؤخرا، ملف ترشيح المملكة لاستضافة المؤتمر والمعرض.

وهنأ الدكتور بيرس ريمر المدير العام لمجلس البترول العالمي، المملكة باختيارها لاستضافة النسخة الـ 25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، بوصفها أكبر بلد مصدر للبترول في العالم، وامتلاكها أحد أكبر احتياطيات البترول في العالم، الأمر الذي يؤكد أهمية المملكة عالميا وجدارتها بأن تستضيف أحد أهم تجمع للطاقة بالعالم، متطلعا إلى العمل مع المملكة لتنظيم مؤتمر فائق النجاح في 2026، يرتقي إلى مكانة المملكة بوصفها رائدا عالميا في مجال الطاقة، فضلا عن كونها من أكثر الاقتصادات نشاطا في العالم.

يذكر أن مؤتمر البترول العالمي، والمعرض المصاحب له، يعد حدثا عالميا بارزا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، كل 3 سنوات، لتعزيز التعاون بينها في مجالات الطاقة، وإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور هذا القطاع الحيوي، كما يحظى المؤتمر والمعرض باهتمام كبير من المختصين والزوار، علما بأن النسخة الـ 24 من مؤتمر البترول العالمي ستُعقد في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر من 2023، بمدينة كالجاري في كندا.

يُشار إلى أن مجلس البترول العالمي، وهو الجهة المنظمة للمؤتمر، كان قد تأسس في 1933، وهو منصة محايدة لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع البترول والغاز بين جميع ذوي العلاقة من أنحاء العالم، ويعمل المجلس على توظيف التطورات العلمية في قطاعات البترول والغاز، ونقل التقنية، والاستخدام المستدام للموارد البترولية في العالم فيما يعود بالنفع على الجميع.