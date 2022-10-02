زوار المعرض يحتفون بالقراءة في لهفة وشغف

في كل خطوة من أروقة معرض الرياض الدولي للكتاب يسجل الزوار لهفة وشغفا نحو الاحتفاء بالقراءة والمبدعين، حيث اكتظت بهم ممرات وجنبات المعرض.

ورصدت "الاقتصادية" حضورا جماهيريا غفيرا أمس، حيث حرص كثير من الأسر على اصطحاب أبنائهم، حيث خصصت لهم أركان متنوعة لهم.

وشهد المعرض على هامشه عددا من الفعاليات الثقافية، والورش التدريبية المتنوعة.

وأطلق المعرض تطبيقا ذكيا يتيح عددا من الخدمات والتسهيلات، من أبرزها البحث عن الكتب ودور النشر، مع خاصية الإرشاد الملاحي، وإمكانية شراء التذاكر للحفلات والفعاليات الثقافية، وكذلك تقويم يستعرض الفعاليات وغيرها من المزايا والخدمات.

ويقدم المعرض على مدى الأيام المقبلة رحلة معرفية متكاملة من خلال برنامج ثقافي، يتضمن جلسات وندوات حوارية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات محلية وعالمية، وورشا تدريبية، وعروضا حية للطهي، وجناحا للطفل، وفعاليات وأنشطة تمثل 16 قطاعا ثقافيا، إضافة إلى إقامة مؤتمر الناشرين في نسخته الثانية، بحضور كبار الناشرين حول العالم، الذي نوقش في جلساته اليومين الماضيين، الآفاق المستقبلية لصناعة الكتاب والنشر، وسبل نقل الخبرات والتجارب الاحترافية لدور النشر الناشئة، وآلية بيع وتداول حقوق الملكية الفكرية، وتحديات النشر وسبل الاستفادة من الثورة الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات الدولية في تسويق الكتب وطباعتها ونشرها وترجمتها.

وقدم معرض الرياض الدولي للكتاب تجربة زيارة متكاملة لزواره، من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة، إضافة إلى مقاه تتوزع في أروقة المعرض، وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح.