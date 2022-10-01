القيادة تهنئ رئيس الصين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال الملك: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ،أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار".

وبعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال ولي العهد:" يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".