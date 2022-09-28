بناء على طلب موسكو .. مجلس الأمن يبحث تسرب "نورد ستريم" الجمعة

أعلنت السويد اليوم أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي انابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، وقالت وزيرة خارجية السويد إن "فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الامن، ابلغتنا بطلب روسي لعقد اجتماعا لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم.

وأوضح أن هذا الاجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل"، موضحة أن السويد والدنمارك ستزودان أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين.