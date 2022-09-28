سابك : تكليف الفقيه رئيسا تنفيذيا خلفا للبنيان

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، قبول استقالة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، بناء على صدور الأمر الملكي القاضي بتعيين وزيرا للتعليم.

وبناء عليه فقد قررت "سابك"، تكليف المهندس عبدالرحمن الفقيه، بمهام الرئيس التنفيذي (المكلف) للشركة اعتبارا مناليوم الأربعاء 28 سبتمبر ولمدة 6 أشهر.

كما أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة يوسف البنيان.

كما قرر المجلس تعيين المهندس عبد الرحمن الفقيه عضوا في مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، علما بأن موافقة المجلس لا تَعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.