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  • نمو الإيرادات يقفز بأرباح "دله" إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول

نمو الإيرادات يقفز بأرباح "دله" إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول

نمو الإيرادات يقفز بأرباح "دله" إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 11:00 صباحا

قفز صافي أرباح شركة دله للخدمات الصحية التي تتركز أنشطتها في قطاع المستشفيات، بنحو 26 % خلال الربع الأول على أساس سنوي لتبلغ 119.3 مليون ريال.

وبينت الشركة في بيان في "تداول"، أن ارتفاع صافي الربح أدى إلى زيادة ربحية السهم لتبلغ 1.22 ريال للسهم خلال الربع الأول مقارنة بـ98 هللة للسهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات الربعية التي أدت إلى تحسن مجمل الربح ليبلغ 293 مليون ريال بزيادة 10 % على أساس سنوي.

كما أوضحت "دله"، أن تحسن أداء الشركات الزميلة أدى إلى تسجيل أرباح بلغت 10 ملايين ريال خلال الربع الأول من 2024، مقابل خسائر قدرها مليوني ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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