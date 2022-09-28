وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ضرر اقتصادي دائم جراء أزمة الطاقة

حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، من ضرر دائم للاقتصاد الألماني بسبب أزمة أسعار الطاقة، داعيا إلى مساعدات مالية حكومية واسعة النطاق لمواجهة الأزمة.ووفقا لـ"الألمانية" قال هابيك في تصريحات صحافية، "في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد دخان لنيران مستترة، وأحيانا يحترق الكوخ. على أي حال، فإن استدامة اقتصادنا في خطر، وهناك خطر حدوث ضرر دائم. علينا الآن أن نحشد كل القوة المالية للعبور بالجوهر الجيد لاقتصادنا من الأزمة وتأمين الوظائف وحماية الاستثمار وقدرة اقتصادنا على الاستدامة في المستقبل".وأكد هابيك أنه بصفته وزيرا للاقتصاد يبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وقال، "نحن نعمل بجد في وزارة الاقتصاد لإعداد برامج دعم ونناقش السؤال المهم المتعلق بالتمويل في الحكومة. لا يمكننا أن نضيع أي وقت هنا".ويلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس بقادة حكومات الولايات اليوم.وكان هابيك قد أعلن بالفعل عن رغبته في توسيع برامج المساعدات الحكومية للشركات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، لكن مسألة التمويل لا تزال مفتوحة. واقترح هابيك إنشاء صندوق خاص بمليارات اليوروات.وكانت ألمانيا أقرت أخيرا صندوقا خاصا للجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، ما يعني ديونا جديدة.ويدور خلاف في الائتلاف الحاكم حاليا حول إذا ما كان سيجرى الالتزام بمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني مجددا العام المقبل، وهو الأمر الذي يصر عليه وزير المالية كريستيان ليندنر. وتم تعليق العمل بهذا المبدأ في الأعوام الأخيرة بسبب جائحة كورونا.وفي الأساس لا يسمح للحكومة الاتحادية بالحصول على قروض جديدة إلا في نطاق محدود. وإذا تم إلغاء ضريبة الغاز المثيرة للجدل، فمن غير الواضح من أين ستأتي الأموال لدعم مستوردي الغاز المتعثرين.