«يو.بي.إس»: خفض «أوبك+» الإمدادات ضروري لوقف تراجع الأسعار

قال محللون في مجموعة يو.بي.إس أمس إن قيام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+" بخفض إنتاج النفط أمر ضروري لوقف تراجع الأسعار في ظل المخاوف من الركود وارتفاع الدولار.ووفقا لـ"رويترز" قالت يو.بي.إس في مذكرة "من المرجح أن يؤدي غياب تحرك من جانب التحالف لسحب براميل من السوق إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط".وأضافت "يتعين على التحالف أن يعلن خفضا للإنتاج بما لا يقل عن نصف مليون برميل في اليوم خلال الأيام المقبلة".ومن المقرر أن تجتمع دول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون ضمن تحالف "أوبك+" في الخامس من أكتوبر المقبل.وأوضحت يو.بي.إس أن أسعار النفط الخام تتراجع في ظل المخاوف من أن الركود سيؤدي إلى ضعف الطلب ومن توافر مزيد من الإمدادات في سوق النفط، مضيفة أن الأسعار تتأثر أيضا بالجو العام الذي يفضل الابتعاد عن المخاطر الناتجة عن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.وتعافت أسعار النفط، بعدما هبطت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات إلى أن تحالف "أوبك+" قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.