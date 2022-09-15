نجم التنس السويسري فيدرر يعتزل بعد كأس ليفر هذا الشهر

أعلن لاعب التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر اليوم اعتزاله منافسات اللعبة قائلا إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة.

وقال فيدرر عبر إنستجرام "كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية. وعملت أنا بجدية للعودة لمستوى المنافسات. لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية. عمري 41 عاما".

وأضاف "لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما. لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات".

وبحسب "رويترز"، أردف فيدرر قائلا "كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين. سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المتحرفين".