الرئيس المصري يصل قطر لأول مرة منذ توليه منصبه

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة الثلاثاء في زيارة تستمر ليومين هي الاولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله (..) في زيارة رسمية للبلاد".

وكان أمير قطر زار مصر في يونيو الماضي، وفي نهاية مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.