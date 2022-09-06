إعصار "هينامنور" يشرد الآلاف في كوريا الجنوبية

لقيت امرأة مسنة حتفها وفقد أثر 9 آخرين بعد مرور الإعصار هينامنور، الذي ضرب صباح اليوم الثلاثاء كوريا الجنوبية بدون التسبب بأضرار مادية جسيمة.

وبحسب "الفرنسية" اجتاح الإعصار وهو من بين الأعاصير الأقوى التي ضربت البلاد على مدى عقود، ليلا جزيرة جيجو (جنوب كوريا) قبل التوجه إلى مدينة بوسان الساحلية حيث تسببت أمواج مرتفعة وأمطار قوية بأضرار في الطرق والمتاجر القريبة من البحر.

وقد ترتفع حصيلة الخسائر البشرية في وقت لاحق، إذ تحدثت السلطات بعد ظهر الثلاثاء عن فقدان أثر 9 أشخاص، بينهم 7 كانوا في مرآب تحت الأرض غمرته المياه في بوهانغ.

وأغلقت 600 مدرسة أبوابها في البلاد احترازيا وألغت شركات طيران محلية 250 رحلة داخلية، واستؤنفت الخدمة تدريجيا اليوم الثلاثاء في وقت كان الإعصار يتوجه نحو اليابان.

وفي كوريا الشمالية، أشرف الزعيم كيم جونغ أون على اجتماع لتقييم وضع استعداد البلاد للكوارث الطبيعية، وفق ما أوردت وسيلة إعلامية رسمية، حيث يرى خبرائها أن بلادهم معرضة بشكل خاص لخطر حصول فيضانات وهطول أمطار غزيرة بسبب التصحّر ونظام الريّ غير الكافي في البلاد.

وصباح اليوم الثلاثاء كان الإعصار فوق بحر اليابان على بعد 100 كيلومتر من جزيرة تسيوشيما (جنوب غرب)، وكان 35 ألف منزل محروما من الكهرباء في منطقة كيوشو (جنوب غرب)، بحسب شركة الكهرباء المحلية.

ويتجه الإعصار هينامنور نحو الشمال الشرقي بسرعة 45 كلم في الساعة مع رياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 180 كلم في الساعة. ويُتوقع أن يتسبب اليوم الثلاثاء بهطول أمطار غزيرة في غرب اليابان.

وجمد عدد من القطارات الفائقة السرعة اليابانية بسبب الرياح القوية والأمطار وعلقت أيضا خدمات العديد من خطوط السكك الحديد المحلية، بحسب شركة JR Kyushu المشغلة للقطارات، وأفادت قناة "ان اتش كاي" اليابانية الرسمية عن إلغاء 120 رحلة على الأقل مغادرة أو قادمة من وإلى مطار كيوشو.