في ألمانيا .. تذكرة النقل العام المخفضة قلصت استخدام السيارات

بعد بيع عشرات الملايين من تذاكر وسائل النقل العام بأسعار مخفضة في ألمانيا وتسمح للركاب بالاستخدام غير المحدود للقطارات الحضرية والإقليمية والحافلات، تراجع عدد الأشخاص الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة.

وسمحت التذكرة الشهرية التي يبلغ سعرها 9 يورو (9 دولارات) للركاب باستخدام شبكات النقل المحلية والإقليمية في ألمانيا، باستثناء القطارات فائقة السرعة خلال شهور يونيو ويوليو و أغسطس، وتم بيع 52 مليون تذكرة من هذه الفئة في مختلف أنحاء ألمانيا، بحسب مسؤولي النقل الألمان.

وقال اتحاد شركات النقل الألمان إن هذه الخطة حققت نجاحا كاملا في ختام الشهور الثلاثة المقررة، كما أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار الحكومة تنفيذ خطة تذكرة النقل العام ذات الـ 9 يورو، وقال إنها "واحدة من أفضل الأفكار التي توصلنا إليها".

وفي ظل ارتفاع أسعار الوقود ومعدل التضخم، والتغير المناخي، وازدحام أماكن انتظار السيارات في المدن، أعلنت الحكومة طرح هذه التذكرة في يونيو الماضي باعتبارها خطوة تاريخية لمساعدة الأسر الألمانية في مواجهة ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه تدعو برلين المواطنين إلى الاعتماد على وسائل النقل العام للمساهمة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وأظهر استطلاع رأي أخير إلى أن 1 من 3 ألمان استخدم تذكرة النقل العام المخفضة في رحلات كان يستخدم فيها سيارته الخاصة.

وقال 31 % من إنهم استخدموا التذكرة المخفضة في رحلات كانوا يستخدمون فيها سياراتهم، وقال 18 % منهم إنهم اعتمدوا بالكامل على وسائل النقل العام كبديل لسياراتهم منذ طرح التذكرة، في المقابل قال 22 % من الألمان إنهم نادرا ما استخدموا التذكرة المخفضة في رحلات كانوا سيستخدمون فيها سياراتهم.

واشترى 28 % من الألمان التذكرة المخفضة مرة واحدة على الأقل، وقال 22 % آخرون إنهم يستخدمون اشتراكات في وسائل النقل المحلية ويستفيدون من تخفيض مماثل، في الوقت نفسه يوفر استخدام التذكرة المخفضة لكل أسرة نحو 474 يورو شهريا مقارنة بتكلفة استخدام السيارة الخاصة طوال الشهر.