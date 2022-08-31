ناسا : المحاولة التالية لإطلاق مهمة "أرتميس" إلى القمر السبت المقبل

قالت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، إن السبت المقبل هو الموعد التالي لإطلاق مهمة "أرتميس" التجريبية غير المأهولة لاستكشاف القمر بعد محاولة فاشلة هذا الأسبوع، وقال مايك سارافين مدير البعثة، الفريق قرر تغيير عملية شحن الوقود لمواجهته مشاكل في استعداداته للمحاولة يوم الاثنين.

وتم إلغاء عملية الإطلاق بسبب مشاكل من بينها تسرب الوقود، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في أحد المحركات الأربعة والظروف الجوية السيئة وقالت ناسا إنه من الآن فصاعدا، سيتم تبريد المحركات في وقت مبكر من عملية الإطلاق.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الإطلاق ظهر السبت الساعة 02:17 مساء (18:17 بتوقيت جرينتش)، من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا، وأشارت ناسا، إلى أن الظروف الجوية قد تتسبب بإلغاء جديد للمهمة السبت، ومن المقرر أن تستمر رحلة "أرتميس الأول" 40 يوما.